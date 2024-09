Cristiano Ronaldo kritiseeris Manchester Unitedi peatreenerit: nii ei saa öelda...

Tänavust hooaega alustas United 1:0 võiduga Fulhami üle, kuid seejärel on tulnud vastu võtta kaotused Brightoni ja Liverpooli vastu. Neist viimane koguni tulemusega 0:3. Samuti peetakse väikestviisi imeks, et pärast suures pildis ebaõnnestunud hooaega jätkab klubi peatreenerina endiselt Ten Hag. Seda enam, et hollandlase eesmärgid on madalamad, kui paljud poolehoidjad loodavad ja kuulda soovivad.

Ronaldo jätkas: „Ma arvan, et Unitedil tuleks kõik lihtsalt uuesti üles ehitada, kuid selleks on vaja aega. Nad on endiselt üks maailma parimaid klubisid. Hea on see, et nad ise mõistavad, et see on ainus tee. Ma väga loodan ja usun, et selle klubi tulevik on helge.“