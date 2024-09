Tiimikäsklused ootavad ees: McLaren pani paika esisõitja, kes hakkab Verstappenit jahtima

Tiimide arvestuses on McLaren Red Bulli juba peaaegu kinni püüdnud, vahe on vaid kaheksa silma. Meeskondlikus heitluses ei saa maha kanda ka Ferrarit, kes vaid 31 silmaga McLarenist maas. Sõitjate arvestuses edestab Verstappen Norrist 62 punktiga. Norrise tiimikaaslane

Sellest nädalavahetusest alates on pilt teine. McLaren andis teada, et panevad edaspidi panused Norrisele.

Tiimi juht Andrea Stella ütles BBC-le, et edaspidi on eelis Norrisel, aga mitte igas olukorras nui neljaks. „Oleme ülimalt pühendunud võitma, aga tahame seda teha õigel viisil,“ märkis ta.

„Toetame edaspidi Landot, aga see ei tohi segada peaeesmärki ehk peab toimuma tiimi parimas huvides,“ rääkis Stella, et McLareni jaoks on ülioluline ka meeskondlik tiitel.

Stella sõnul istusid nad mõlema sõitjaga maha ja rääkisid asjad selgeks. „Kui küsisin Piastrilt, kas ta on valmis vajadusel võidust loobuma, vastas ta: „See on valus, aga kui see on vajalik, teen seda“.“