8 KÜSIMUST | Korvpallihooaeg läheb lahti sel nädalal. Kas kõik tiimid on komplekteeritud? Kelle ööune röövis enda sõnul Andres Sõber?

Mida on selles korvpallihooajas uut? Karikasarjas on varasügisene eelring ehk korvpallihooaeg algab juba sel laupäeval. Eesti-Läti liiga jätkub suures plaanis samas vormis nagu varem, sest kõik mängivad põhihooajal omavahel kaks korda läbi, seejärel tulevad kahe võiduni peetavad veerand- ja poolfinaalseeriad ning kulla- ja pronksivõitja selgub ühest matšist. Sealjuures Prometei loobumise järel on võitja üle paari aasta lahtine. Muutunud on aga liiga peatoetaja, sest varem TalTechi nimisponsorina tegutsenud Optibet pani nüüd õla alla tervele sarjale ning edaspidi räägime Optibet Eesti-Läti liigast. Samal ajal TalTechi meeskonna nime taga leiame sel hooajal Alexela.