TÄNA DELFI TV-s | Kas Baltic Super Cupi finaali jõuab Tartu Bigbank või Selver/TalTech?

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobali sõnul on turniir neile enne järgmisel nädalal toimuvat Meistrite liiga eelringi mängu heaks proovikiviks. „Meie jaoks on Superkarikas selgelt väike eelvaade, mis seisus me oleme enne Meistrite liigat. Eelmine nädalavahetus Tartus (Tartu Sügis Cupil-toim) liiga head infot ei andnud – soomlaste Raisio Loimuga sujusid asjad enam-vähem, aga Tartu vastu tegime kehva esituse. Eks me püüame korrektuurid teha ja koostööd parandada. Paar meest tulid kaitseväest ja alles liitusid meeskonnaga ning täiskoosseisuga pole saanud treenida, eks see mõjutab meie tegemisi. Tartus oli ka üldmänguga probleeme, tegime kaitses palju valesid otsuseid. Püüame iga mänguga paremaks saada ja head enesekindlust leida,“ rääkis Toobal.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg ütles, et meeskond on sellises seisus nagu hooaja eel oodata võib. „Nädalavahetuselt ootan ma seda, mida kodusel turniiril ei saanud ehk tasavägiseid hetki väljakul. Tartu turniiril olid meil kõik geimid üsna ühepoolsed ja sportlikku pinget polnud. Teisalt tegeleme me oma kokkumängu lihvimisega, nii erinevate tehniliste kui meeskondlike detailide osas. Siiani on asjad kulgenud plaanipäraselt ja meeskond toimib kenasti, aga kitsaskohti on piisavalt, millega tegeleda. Samas on see enne hooaja algust loomulik faas,“ kommenteeris Rikberg.