Rekordiliselt pikaks veninud kohtumine sundis mängijad e-spordi suurturniiril pretsedenditule pausile

Anubisel peetud avamäng läks meeskondade pideva hoopide vahetamise järel lisaajale, millest esimese järel ei suudetud jätkuvalt parimat välja selgitada. Kui kahe või kolme lisaaja nägemine pole sugugi haruldane nähtus, siis kolmapäeva õhtul toimunu oli mängu vähendatud raundide arvule ülemineku jooksul esmakordne. M80 ja Fnatic vajasid võitja selgitamiseks koguni kaheksat lisaaega, mille abil mängiti lõpuks ühe mängu jooksul ära terve standardse kolmemängulise seeria jagu raunde. Pikalt kestnud kohtumise tegi erakordsemaks veel see, et mängijatele võimaldati pärast kaht ja poolt tundi tualetipausi, mis on kõrgtasemel Counter-Strike’is kolmemängulise seeria jooksul esmakordne olukord. Pärast pea kolm tundi ja 71 raundi kestnud kohtumist läks seeriat juhtima 37:34 võitnud M80, kes suutis teisel kaardil kohtumise võidu ka kinnitada, vajades 16:13 teise võidu jaoks vaid üht lisaaega.