TÄISPIKKUSES | Davis Cup: Lajal võitis dramaatilise avamängu, kuid Usbekistani esireket viigistas seisu

Päeva teises mängus osutas Kristjan Tamm (ATP 978.) küll Usbekistani esireketile Khumoyun Sultanovile (ATP 264.) suurt vastupanu, aga tunnistas siiski nimekama vastase 7:6 (2), 6:4 paremust. See tähendab, et avapäeva järel on Eesti ja Usbekistani seis 1:1 viigis.