HOMME DELFI TV-s | Eesti meeskond Davis Cupis taas ajaloolise saavutuse lävel. Mängudega Usbekistanis alustatakse juba hommikul

Eesti meeskonna esinumber Usbekistanis on Mark Lajal (ATP 224.). Lisaks on tiimis Kristjan Tamm (ATP 978.), Markus Mölder (ATP 1214.), Siim Troost (paarismängu ATP 1238.) ja Johannes Seeman (paarismängu ATP 611.). Meeskonna kapten on Vladimir Ivanov.