OTSEPILT JA -BLOGI | Teist päeva hästi alustanud Erm liigub Talence’is enam kui 8600 punkti graafikus. Kas teivashüpe pakub üllatusi?

Eestlaste ja teiste eeldatavate tugevamate võistlejate rekordigraafikud:

26-aastane Erm on lõpetamas suurepärast hooaega. Glasgow sise MM-il pälvis ta 6340 punktiga pronksmedali. Götzise kümnevõistlusel kogus ta 8462 silma. Juunikuisel Rooma EM-il triumfeeris ta isikliku rekordi 8764 punktiga. Pariisi olümpial sai ta 8569 punktiga kuuenda koha. Ermi puhul on tuuri üldarvestuses arvesse läinud Götzise ja Rooma EM-i tulemused. Hea skooriga Talence’is on Ermil võimalus võidelda sarja üldvõidu nimel.