Toyotas üheks ralliks pingile istutatud Katsuta: loomulikult on see raske, olen endas pettunud

Toyota rallitiim teatas kolmapäeval, et kahel järgmisel MM-etapil Tšiilis ja Kesk-Euroopas sõidab ühe nende Rally1 autoga soomlaste tõusev täht Pajari (22). Tšiilis peab talle ruumi tegema aga Katsuta. Kesk-Euroopa rallil on stardis mõlemad mehed.

30-aastase Katsuta tänavune hooaeg on kulgenud keeruliselt. Keenias sai ta teise koha, kuid seejärel on ta esikuuikus lõpetanud vaid kahel korral. Tal on üldarvestuses 80 punkti, mida on kuue võrra vähem kui temast neli rallit vähem sõitnud tiimikaaslasel Kalle Rovanperäl.

„Meid ootab võistlustest väike paus pärast intensiivset suve, mis ehk ei läinud päris soovitult,“ kirjutas Katsuta sotsiaalmeedias. „See aitab teha teha reset’i ja tulla Kesk-Euroopa ning Jaapani etappideks tugevamana tagasi.“

„Loomulikult on see raske ja olen endas pettunud, aga tiim aitab mind, et leiaksin jälle hea tunde,“ jätkas jaapanlane. „Sami ja Enni (Mälkönen, kaardilugeja - K.R.) on väga tublid ning soovin neile ainult edu!“

„Tahame veel näha, mida ta [Pajari] suudab Rally1 autos,“ sõnas Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala. „Taka [Katsuta] jaoks on see olnud raske hooaeg, kuid tal on meeskonna täielik toetus ja kõik teavad, et tal on kiirus olemas. Selle pausiga on tal võimalus end uuesti laadida kaheks viimaseks MM-ralliks, mis on olulised – eriti muidugi Jaapani ralliks, kus loodame, et ta saab taas poodiumikohtade eest võidelda.“

Pajari tegi kõige kõrgemas klassis debüüdi kodusel Soome MM-etapil, kus ta lõpetas neljandal kohal. WRC2-s on ta tänavu võitnud kolm rallit ja lõpetanud poodiumikohal veel kahel võistlusel. Klassi üldarvestuses on ta teine, kaotades vaid kolme punktiga Oliver Solbergile.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub 26. - 29. septembrini toimuva Tšiili ralliga.