Eesti rannajalgpallurid läksid Hispaania vastu juhtima, aga Euroliiga superfinaalis punktiarvet ei avanud

Aniko lisas, et esimesest kahest mängust punkte võtta oleks olnud suur eneseületus ja üllatus, kuid kõige tähtsam mäng ootab ees homme Saksamaaga. „Kindlasti lähme mängule vastu plaaniga kolm punkti kätte saada. Tuleb raske mäng, ka seetõttu, et üks mees on vähem (Marmor jääb kollaste kaartide tõttu kohtumisest eemale – lisatud toim.) ning rotatsioonis tuleb muudatusi teha, aga saame hakkama. Tänane ja eilne tuleb endast mööda lasta ja keskenduda sellele, kuidas Saksamaa vastu end kehtestada – see on põhiline ülesanne, mis meil on,“ sõnas peatreener lõpetuseks.