Miks võistleb Neuville Tšiili MM-ralli eel Hispaanias, kuid Tänak mitte? „Tahame oma sõitjaid võrdselt kohelda“

„Me proovime natuke rohkem sõita, et olla Tšiili ralliks võimalikult hästi valmis,“ rääkis pühapäeval Kreekas võidutsenud Neuville DirtFishile.

Neuville’i tiimikaaslane, MM-sarjas teist kohta hoidev Ott Tänak aga Tšiili ralli eel võistelda ei saa. Hyundai meeskonna tehniline direktor François-Xavier Demaison selgitas, et seeläbi antakse meestele võrdsed võimalused.

Granada rallil on võistlustules ka Martinš Sesks, kes teeb Tšiili MM-etapil kaasa hübriidita Ford Puma Rally1 autoga, ent Hispaanias on lätlase istumise all Ford Fiesta Rally2 masin.