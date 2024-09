PINGERIDA | Sakslastelt saadud 1:10 sauna valguses: millised on olnud Eesti U21 jalgpallikoondise suuremad kaotused?

Eesti jalgpallil pole käsil just parimad ajad. Kaugel sellest. Kui meeste rahvuskoondis on ajalugu viimastel aastatel korduvalt negatiivses mõttes ümber kirjutatud, siis teisipäeval suutsid uue antirekordi püstitada ka U21 noormehed. Kadrioru staadionil 2772-pealise publiku ees mänginud sinisärgid ei suutnud endast tugevamale Saksamaale mingit vastupanu osutada ja 90 minuti täitudes olid tablool kurjakuulutavad numbrid 1:10. Tegu oli selle vanuseklassi ajaloo suurima kaotusega. Kohtumise lõppedes sai Eesti jalgpallifänn lohutada end vaid sellega, et tulemus võinuks olla veel kordades hullem.

Süngeid saunaõhtuid on Eesti U21 koondis pidanud taasiseseisvumise järgsel perioodil kogema rohkelt. Tulemusi sirvides tuleb kurbusega tõdeda, et selle vanuseklassi puhul on täiesti keskpärased skoorid 0:3, 0:4 ja 0:5. Kuid on ka suuremaid kaotuseid ja mitte vähe. Delfi otsis need välja ja pani pingeritta.