INTERVJUU | Omapärasel teel MM-tiitlini jõudnud Romet Jürgenson: alguses oli väga raske inimestele selgeks teha, millega üldse tegelen

Paidest pärit autosportlase tõus rallimaailmas on olnud omanäoline ja kiire. 2021. aastal osales ta FIA (rahvusvaheline autoliit) korraldatud videomängu „WRC 9“ võistlusel, mille võiduga tagas koha RallyStari talendiprogrammi Euroopa osavõistluse finaaletapile. Sealne esikoht avas talle mulluseks hooajaks ukse RallyStari programmis.

Tänu esikohale saab ta võimaluse sõita tuleval hooajal tasuta Ford Fiesta Rally2-ga neljal etapil WRC2-s. RallyStari programmis töötatakse ka selle nimel, et talle veel paaril etapil võimalus anda.

Delfi kohtus 24-aastase rallimehega loetud päevad peale viimast rallit. Jürgenson meenutas intervjuus senist teekonda JWRC tiitlini ja rääkis, kui palju end ralliringkonnas tõestada tuli. „Kui paar aastat tagasi arvutimängu võistluse võitsin, oli igasugu jutte, et kes see loll mängur on ja mis ta nüüd arvab endast,“ rääkis ta muu hulgas. Mõistagi tuli juttu ka tulevikusihtidest.