Kapist välja tulnud Ralf Schumacher andis partneriga esimese intervjuu. „Äkki näeme paremad välja, sest oleme armunud“

„Otsustasime ühiselt, et anname intervjuu,“ selgitas Schumacheri silmarõõm, et tänu sellele loodetakse edaspidi ebameeldivat tähelepanu vältida.

„Äkki me näeme paremad välja, sest oleme armunud. Ralf on mulle alati atraktiivne tundunud, isegi siis kui me veel suhtes polnud. Aga nüüd on ta veelgi atraktiivsem,“ naeris Bousquet-Cassagne, kes on ühtlasi Schumacheri ärijuht.