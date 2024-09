Tartu rattamaratoni võitu läheb püüdma ka ürituse korraldaja ise

„Kui ehitused varakult valmis saame, siis saan starti minna ning see motiveerib mind praegu pingutama,“ kommenteerib aasta tagasi jalgratturi profikarjääri lõpetanud Kivistik. „Treenin nüüd töö kõrvalt poole vähem kui varasemalt, kuid kohati annab see hoopis lisaenergiat nii vaimselt kui füüsiliselt. Pole enam kohustust võita ja pinged on maas. Kuna Tartu rattamaratoni kiire ja kruusane rada sobib minu profiilile hästi, tahaks ka sel korral kõva lahingu anda,“ kommenteerib viimasel kolmel aastal sõidu poodiumil lõpetanud Kivistik.