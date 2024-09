FOTOD | Slackline’il Messina väina ületanud Jaan Roose peagi ETV-sse jõudvast dokumentaalist: see oli seda väärt

Roose rääkis, et filmi nägemine viis ta tagasi rekordkatsesse ning võimaldas tal näha katset kõrvaltvaataja rollis. „Isegi kui ma ise vaatan nüüd tagantjärgi neid hetki ja meenutan, mis kõik tehtud sai, siis ma saan aru, miks see kõrvalt vaadates nii vürtsikas tundub. Teisalt andis nende hetkede nägemine mulle endale kindlust, et see kõik oli seda väärt,“ sõnas Roose.