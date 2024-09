Delfi TV näitab sel sügisel kolme Eesti võitlusspordiürituse otseülekandeid

9. novembril Tondiraba jäähallis toimuva The League’i maiuspalaks on seekord K-1 reeglitega kaheksa mehe turniir kaalukategoorias -80 kg, mille osalejaid veel välja hõigatud ei ole. Kaheksa mehe turniiri neli paremat pääsevad korraldajate välja hõigatud info kohaselt 2025. aastal rahvusvahelisele turniirile ning pretendeerivad esimesele The League tiitlivööle. Lisaks ootab Tondiraba publikut veel neli superfight’i, mille osalejad on samuti alles selgumisel.