Ralliringkond on Sebastien Ogier kohtlemisest Kreekas šokeeritud

„See ajab närvi, et sellel spordialal kunagi ei õpita. Me küsisime seda (loe: pikemaid stardivahesid), sest me teadsime, et siin saab olema tolmune. Ja siin oligi tolmupilv. Oh, nemad vastasid meile ikkagi eitavalt. Mis sellistel inimestel peas on? Mitte midagi. Täiesti hullumeelne,“ pahandas kaheksakordne maailmameister reedeses finišiintervjuus.