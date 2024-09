AMETLIK | Karmen Bruus siirdus USA tippülikooli. „Tema töökus sobib meie kultuuriga suurepäraselt kokku“

„Meil on hea meel tervitada Karmen Bruusi meie programmis,“ ütles Halter. „Karmen on äärmiselt edukas ja töökas isiksus, kes sobib meie kultuuriga suurepäraselt kokku. Tema edu maailmaareenil näitab, et Karmen on üks paremaid kõrgushüppajaid rahvusvahelisel tasemel ja tema kohalolek muudab meid kohe paremaks.“