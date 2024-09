Tänak sai rallieksperdilt kiita: ta esines ka pärast rehvipurunemisi muljetavaldavalt

„Need kaks rehvipurunemist laupäeva hommikul esimesel katsel võtsid kahtlemata tema indu maha, kuid ta teadis, et tal on töö teha. Jah, tema lootused sõitjate tiitlile kadusid enam-vähem nende purunemistega, kuid ma olen üsna kindel, et tema tähelepanu suundus seejärel tootjate arvestusele ja ta tegi taas märkimisväärset tööd, kindlustades Hyundaile Kreekas teise kolmikvõidu ja endale karjääri 50. poodiumikoha,“ kiitis Clark eestlase võitlusvaimu.

„Kas ta lahkub Kreekast teatava pettumustundega? Ma kahtlustan, et jah. Kuid ta teab samuti nagu kõik teised, et see pole läbi enne, kui see päriselt läbi on.“