Virtuaalse vormelisõidu Eesti meistrivõistluste teisel etapil jätkas võimutsemist Rainer Talvar

Kahe etapi järel on meistrivõistluste liider Rainer Talvar 158 punktiga. Järgnevad Silver Tamm (122), Dmitri Janis (109) ja Reno Kööts (105). Siis tuleb juba suurem vahe, viiendal kohal olev Risto Kappet on kogunud 86 punkti. Üldse on kahe etapiga teeninud punkte 42 sõitjat, seejuures pole keegi ühe punkti peal.