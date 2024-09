Sami Pajari pääseb kahel järgmisel MM-etapil starti Rally1 autoga, Toyota põhisõitja jääb eemale

„Tahame veel näha, mida ta [Pajari] suudab Rally1 autos,“ sõnas Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala. „Taka [Katsuta] jaoks on see olnud raske hooaeg, kuid tal on meeskonna täielik toetus ja kõik teavad, et tal on kiirus olemas. Selle pausiga on tal võimalus end uuesti laadida kaheks viimaseks MM-ralliks, mis on olulised – eriti muidugi Jaapani ralliks, kus loodame, et ta saab taas poodiumikohtade eest võidelda.“