Pohlak soovib EOK presidendina näha Kersti Kaljulaidi: tal on konkreetne ja ambitsioonikas plaan

Viimane avalikustas esmaspäeval, et on saanud kokku kandideerimiseks vajalike EOK liikmete toetuse, mille andjate seas oli ka Eesti Jalgpalli Liit , kirjutab Soccernet.ee .

„Soovime, et EOK toimetaks Eesti spordi plaanipõhise liidri ja eestvedajana ning oleks alaliitude koostööpartneriks riigi, aga miks mitte ka omavalitsustega suhtlemisel spordi parimaks ja mitmekülgseks toimiseks vajalike tingimuste loomisel. Mis omakorda tähendab, et EOK president peaks olema organisatsiooni täiskohaga juht, sest sisuliselt on tegemist üleshitusprotsessiga, mis vajab pühendumist,“ lisas Pohlak.