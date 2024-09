TV3 VIDEO | Kristjan Ilves sai spordipsühholoogilt suurt abi: ma kaalusin karjääri lõpetamist tõsiselt

Ilves tutvus spordipsühholoogiaga projekti „Noored olümpiale“ raames. Tema tugiisikuks on Snežana Stoljarova, kes on nõustanud näiteks ka freestyle-suusatajat Kelly Sildaru ja vibulaskjat Reena Pärnatit .

„See sai alguse 2017. aasta kevadel. Siis kui ma tundsin, et mul on vajadus kellegagi rääkida sellest, mis mu peas toimub. Tihti, kui oli võistluspäev, kus sportlane peaks tegema tulemust või nautima protsessi, siis ma vihkasin seda päeva, sest see oli valus ja kartsin ette, mis juhtuma hakkab. Tihti tundsin, et olen võistlustel küpse juba enne seda, kui hakkan tulemust tegema,“ rääkis Ilves TV3-le.