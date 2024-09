Olümpial viimaseks jäänud Austraalia breikar tõusis maailma esinumbriks

37-aastane Raygun kerkis edetabeli tippu, sest ta kogus 2023. aastal Okeaania meistritiitli võitmise eest 1000 edetabelipunkti ja nüüd lisati see punktiskoor tema arvele.

„Tahtsin teha midagi uut ja loomingulist, see on minu tugevus. Tulin siia ja tahtsin endast jälje jätta teises stiilis,“ kommenteeris Raygun oma erilisi tantsuliigutusi olümpial.

Kummalisel kombel ei mahu ükski Pariisi olümpia medalist maailma edetabelis isegi mitte esikümnesse. Põhjus on selles, et olümpia tulemusi edetabelis ei kajastugi.

WDSF selgitas teisipäevases avalduses, et Shanghai ja Budapesti olümpia kvalifikatsioonivõistlused, aga ka Pariisi olümpia tulemused selles edetabelis ei kajastu, sest neil võistlustel osales vaid piiratud arv sportlasi. Lisaks teatas WDSF, et edetabelipunkte ei antud nende võistluste eest ka seetõttu, et võistlejad saaksid täielikult keskenduda olümpiamängude ettevalmistusele.