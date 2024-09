Tallinn premeeris tiitlivõistluste medaliste 20 000 euroga

Linnapea Jevgeni Ossinovski rõhutas tunnustuste üleandmisel, et Tallinn hindab väga oma sportlaste saavutusi, mis toovad nii linna kui ka riiki rahvusvahelisel tasandil esile. „Nende sportlaste pühendumus ja sihikindlus on eeskujuks meile kõigile. Samuti soovime tänada treenereid, kes on olnud toeks ja juhendajateks nende edulugudes,“ ütles Ossinovski.