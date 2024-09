Venemaa laskesuusatajate karistus jäi jõusse, ka Björndalen ja Bö`d said ühe medali juurde

„Kümme aastat hiljem on tore saada pronksmedalit. Veel üks oma kollektsiooni. Pärast karjääri lõpetamist on kerge medalit saada,“ sõnas Norra endine laskesuusatäht Ole Einar Björndalen Norra TV2-le. Tema nimel on nüüd 14 olümpiamedalit, neist kaheksa kuldset.