Serbia korvpallikoondise peatreener pani ameti maha

Kogenud treener paneb ameti maha, et Serbia alaliidu uus juht saaks jätkata puhtalt lehelt.

„KSS [Serbia korvpalliliidu] president Predrag Danilovic astus tagasi. Minu arusaamist mööda tegi ta seda selleks, et võimaldada uuel juhtkonnal moodustada uus treenerite meeskond ja määratleda uued eesmärgid järgmiseks olümpiatsükliks,“ sõnas Pešic, vahendab Eurohoops.

„Olin juba enne Pariisi olümpiat öelnud, et minu alustatud tööd peaks keegi teine ​​jätkama,“ lisas 75-aastane Pešic. „Kuna ma näen, et mõned pole minu jutust õigesti aru saanud, siis annan nüüd mõista, et föderatsiooni juhid peavad ka uut peatreenerit otsima. Muidugi olen alati Serbia korvpalli käsutuses, kuid nüüd keskendun teistele eesmärkidele ja projektidele.“