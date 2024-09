Megalepingu sõlminud vormeligeenius läks Aston Martini ja Alonso rüppe

„Selles, mida ta teeb, on Adrian maailma parim ja ma olen väga uhke, et ta Aston Martiniga liitus. See on kõige suurem asi, mida oleme pärast F1-sarja naasmist teinud ja see näitab, et tahame peagi MM-tiitlite nimel konkureerida,“ lausus Aston Martini omanik Lawrence Stroll pressiüritusel.