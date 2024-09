Eesti iluuisutaja kolis peale konflikte treeneriga Kanada lipu alla. „Tundub, et praegu on moes vanade treenerite hävitamine“

Eesti iluuisutaja Emelie Louise Rinne (16) soovib võistelda edaspidi Kanada lipu all. Tema ema Elena sõnul on sellise olukorrani viinud konflikt, mis algas sportlase endise treeneri Alina Škuletaga. Rus Delfi suhtles sel teemal mõlema osalise, mitme teise treeneri, lastevanemate ja ametnikega, et rohkem selgust saada, mis kõik on välja viinud olukorrani, kus Rinne soovib esindada teist riiki.