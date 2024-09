KUULA | Kersti Kaljulaid podcast’is „Jalgrattapalavik“: ettepanek EOK presidendiks kandideerida tegi Eesti jalgratturite liit

President Kersti Kaljulaid on otsustanud kandideerida Eesti olümpiakomitee (EOK) presidendiks. Valik seisab ees kuu aja pärast, 11. oktoobril. Taustajutte oli Kersti Kaljulaid nõus rääkima taskuhäälingusaates „Jalgrattapalavik“. Mõistagi viivad jutud ka jalgrattasõidu ja jalgrattaspordi juurde ning kuulajad saavad teada, millest on tulnud presidendi jalgrattasõidu lembus. Jutuajamine on salvestatud pühapäeval, 8. septembril.