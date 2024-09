VAATA JA KUULA | „Mehed ei nuta“: Neuville’il tiitel taskus, Virves tõuseb tuhast? Kuhu jäi vutikoondise uus tõus?

- Pöörane Kreeka ralli. Kas Thierry Neuville ’il on tiitel taskus? Robert Virves tõuseb tuhast? Romet Jürgenson , juunior WRC maailmameister - aga kuidas edasi?

- Eesti Olümpiakomitee kauaaegne peasekretär Siim Sukles lahkub ametist. On see probleem? Kuidas see muudab EOK presidendivalimiste seisu?