Eesti U19 jalgpallikoondis kaotas napilt Tšehhile

Eesti noormeeste U19 koondise peatreener Alo Bärengrub sõnas, et nii tänane kui kolme päeva tagune mäng olid ühtmoodi võitluslikud ning pakkusid Eesti noormeestele hea proovikivi. Samuti jagus tal kiidusõnu teisel poolajal nähtu suunas. „Tundus juba, et hakkame mängu sisse tagasi saama, aga siis tuli see 3:1 värav. Esimesel poolajal ei saanud me kõike kontrolli alla ja see karistati ära. Endiselt on mul aga heameel, et tuleme selliste hetkedega toime ja isegi kaotusseisus on meil häid võimalusi värava löömiseks. Lõppseis on siiski kaotus ja sellest on kahju,“ kirjeldas Bärengrub.