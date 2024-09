Allar Raja: kui olen kaks-kolm tundi arvuti taga tööd teinud, hakkab kihelus tulema, neljanda järel tuleb juba trenni minna

„Kodus on mulle juba käega löödud,“ viskab Raja nalja selle üle, et abikaasa ja lapsed on leppinud pereisa lõputu spordipisikuga. Pärast Pariisi olümpiamänge pidi olümpiapronks ja 12-kordne tiitlivõistluste medalist aerud kuuri viima, kuid päriselt ta seda teinud ei ole. Praeguse seisuga ei saa välistada sedagi, et näeme Rajat mõnel rahvusvahelisel jõuproovil taas neljapaadi koosseisus.

Kõige selle juures valutab Raja südant ka Eesti spordi ja konkreetsemalt sõudmise tuleviku pärast. Julgustavaid märke tema sõnul on. Tegusa inimesena jagab ta peale sõudmise ja pere oma aega veel mitme valdkonna vahel: tal on ettevõte, mida ta veab veel kolme kaaslasega, ning nõu ja jõuga on ta abiks eri organisatsioonides ja projektides. „Nagu sportlased ütlevad, siis tapab tempo, mitte distants,“ annab Raja mõista, et kõige olulisem oskus on aega õigesti planeerida.