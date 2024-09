Viimase hetke kutse saanud Martin Rump sõitis end Spa’s viiendaks

„On ülimalt tore, kui tunnustatakse ja pakutakse välja selliseid võimalusi. Viimastel aastatel on kogu aastaks komplekti kokku panemine ja plaanide tegemine muutunud aina keerulisemaks. Sageli jäävad asjad nii poliitika kui rahastuse taha. Sellest hoolimata on mu kõrval suurepäraseid inimesi ja partnereid, tänu kellele on mul endiselt võimalik Euroopas kõrgel tasemel sõita. Hooaja alguses ei osanud ma nii palju sõidutunde erinevates sarjades oodata ja see teeb mu väga uhkeks, et päeva lõpuks olen ma ikkagi saanud sõita praktiliselt täishooaja. See annab julgustust, et olen ikkagi noor profisõitja, kellele tekib erinevaid variante ja võimalusi,“ lisas Rump.