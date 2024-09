Ott Tänak jõudis Kreekas märgilise tähiseni

Tänak ja Järveoja hoidsid Kreekas viimase kiiruskatse eel neljandat kohta. Punktikatsel tegi aga avarii seni teist positsiooni hoidnud Sebastien Ogier (Toyota). Prantslane suutis küll katse lõpuni sõita, aga kaotust parematele kogunes pea 23 minutit. Nii kerkisid kolmandaks Tänak ja Järveoja. Kui Tänakule oli see WRC-s 50. poodiumikoht, siis Järveojale 46.

WRC kõigi aegade edetabelis on Tänak, kes koos Järveojaga võitnud kokku 20 rallit, poodiumikohtade arvestuses 13. Tema ees on Petter Solberg 52 finišeerimisega esikolmikus. Kaardilugejate arvestuses on Järveoja üheksas.