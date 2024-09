Maik-Kalev Kotsar sai Jaapani klubi eest kirja kaksikduubli. Kotsar: meeskonnal on palju potentsiaali

„See oli väga võitluslik mäng. Vastastiim mängis hästi ning surve oli intensiivne,“ sõnas eestlane klubi kodulehe vahendusel. „Tegime mõned vead, aga see on alles algus. Me ei ole meeskonnannana veel eriti viis viie vastu praktikat saanud, seega arenguruumi jagub. Meeskonnal on palju potentsiaali, ootan (hooaja) avamängu.“