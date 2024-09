Eesti pokkeriäss võitis maailma tippude ees ligi pool miljonit eurot, Eesti sai juurde kaks uut pokkerimiljonäri

2004. aastal alguse saanud Barcelona EPT on üks Euroopa suurimaid pokkerifestivale, mille keskmes on lisaks põhiturniirile (tänavu 1975 sisseostu) ka mitmed kõrgete või ülikõrgete sisseostudega high-roller turniirid. Eeskätt just tänu sellele viibib üritusel alati nii hulk maailma tippmängijaid kui asjaarmastajatest „rahabosse“.