Eesti klubivõrkpalli mänge hakkab nägema Delfi ja Inspira vahendusel

Delfi ja Inspira kanalites saab kaasa elada nii Cronimet liiga kui naiste Balti liiga kohtumistele, Eesti karikavõistluste mängudele kui ka osadele eurosarja mängudele. Delfis näevad mänge tasuta Kogupaketi tellijad.

„Delfil on hea meel tervitada võrkpallirahvast ülekannetega just meie juures! Võrkpall Eesti kõrgeimal tasemel peab olema nähtav võimalikult suurele auditooriumile, et noortel oleks motivatsiooni veel kõvemini trenni teha ja vanad kalad ei laseks üheski liigamängus jalga sirgu. Kõige parema elamuse saab pealtvaataja muidugi saalist, aga kui iga kord tribüünile ei jõua, hoolitseme meie koostöös võrkpalliliiduga selle eest, et fännid millestki ilma ei jääks,“ kommenteeris Delfi sporditoimetuse juht Gunnar Leheste.

„Telia Inspira kanali vaatajad on saanud alates Inspira sünnist kaasa elada erinevate Eesti sportlaste ja võistkondade käekäigule, olgu selleks siis naiste profitennis, kohaliku korvpalliliiga mängud või siis Eestis toimunud kõrgetasemelised discgolfi võistlused. Nüüd on meil suur rõõm tuua Inspira eetrisse eestlaste seas palavalt armastatud võrkpall ning koostöös Eesti Võrkpalli Liiduga saame pakkuda mänge kõigile spordisõpradele, kes saali ei jõua,“ ütles Telia Inspira tootejuht Kätlin Loogus. Inspira on Telia oma telekanal, mis sisaldub igas Telia TV paketis ning kogu kanali sisu on 14 päeva jooksul tasuta järelvaadatav.

Eesti Võrkpalli Liidu peasekretär Ivar Lilleberg ootab uut koostööd huviga. „Hea meel on tõdeda, et oleme Delfi ja Inspira näol leidnud suurepärased koostööpartnerid, kellega saame koduse võrkpalli veelgi paremini fännideni viia. Usun, et uus hooaeg tuleb põnev ja tasavägine ning loodan palju pealtvaatajaid nii saalidesse kohapeale kui ekraanide taha,“ ütles Lilleberg.

Juba sel nädalavahetusel näeb Delfis aga Riias toimuva Fracht Balti Superkarika kohtumisi, kus Eesti klubidest osalevad Selver/TalTech ja Tartu Bigbank.

Cronimet liiga algab 29. septembril Tartus, kui kohtuvad Tartu Bigbank ja Selver/TalTech. Naiste Balti liiga stardib 5. oktoobril.