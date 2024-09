VIDEO | Vaata treilerit! Esilinastub dokumentaalfilm slackliner Jaan Roose rekordkatsest

Jaan Roose film võtab kokku rekordkatse ettevalmistuse, mis sisaldab endas ka slackline paigalduse, mis seati ülesse 200 meetri kõrgusele erineva kõrgusega elektripostide vahele ning selle Jaan Roose ise koos kaheksaliikmelise meeskonnaga. Paigalduse käigus kasutati ka helikopterit, mis kandis pilootköit, et juhtida ajaloo pikimat slackline.

Filmi režissöör on Alex Gale, kes on rahvusvaheliselt tunnustatud režissöör ning ta on tuntud oma võime poolest tabada spordi kõige intensiivsemaid ja inimlikumaid hetki ning filmida tippsportlasi eriti väljakutseterohkes keskkonnas – seda demonstreerib hästi ka Jaani Messina soorituse jäädvustamine.