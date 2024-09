KOMMENTAAR | Võtke rahulikult ja andke Jürgen Hennile aega

Eesti koondises käib korraga mitu protsessi ja nende toimima saamine võtab aega. Esiteks on koondis muutunud tunduvalt nooremaks. Teiseks on võistkonnal uus mänguplaan ja treenerid. Nii noored kui ka mänguplaani lihvimine vajab eelkõige aega. Uue rolliga peavad kohanema ka treenerid.

Ilmselgelt soovivad paljud, et muutused toimuksid üleöö, kuid reaalses elus võtavad asjad rohkem aega. Tasub meenutada, et uute juhendajate algus Eesti koondise tüürina on olnud väga kõikuv.