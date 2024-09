Teigamägi on saanud paarikümne EOK liikme lubaduse, häälte kokkusaamise osas pole mures ka Sõõrumaa

„Mul hääled sarnaselt koos ei ole, aga paljud teevad sellel nädalad istumised ja otsused. Küllap saab. Usun, et kõik kolm saavad oma 15 häält kätte,“ tõdes ametis olev Eesti olümpiakomitee president Sõõrumaa, et kõigi märkide järgi leiavad kolm kandidaati sajakonna EOK liikme seast 15 toetajat.

Kui Kaljulaid ja Teigamägi on eelnevatel nädalatel käinud ja käivad selgi nädalal alaliitudele oma programmi tutvustamas, siis Sõõrumaa lähenemine on mõnevõrra rahulikum. „Olen teises olukorras, sest olen Eesti sporti panustanud üle 30 aasta ja neist kaheksa viimast EOK presidendina. Sporditegemine koolis, Team Estonia, liikumisharrastus läbi piirkondlike alaliitude...“ loetles ta oma tehtut. „Tulen lähipäevil oma täiendava programmiga välja – loomulikult ei lähe ma vana energiaga liugu laskma, vaid panen vunki juurde. Kuid mul oleks nadi käia mööda alaliite, et andke mulle hääl. Kui hääli ei tule, siis see on märk.“