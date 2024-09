Toetushääled kokku saanud Kersti Kaljulaid kandideerib EOK presidendiks

„Viimased poolteist nädalat on olnud pööraselt kiire aeg – olen jõudnud suhelda küll paljude, kuid kahjuks kaugeltki mitte kõigi EOK liikmetega. Ometi olen näinud, et minu mõtted EOK tulevikust on leidnud sooja vastuvõttu ja mulle tundub, et päris arvestatav hulk spordimaailmast soovib näha muutusi. Seda kinnitab ka tänaseks juba 25 EOK liikmete poolt tehtud otsused esitada mind presidendi kandidaadiks. See on suur usaldus ning kinnitan, et kandideerin EOK presidendiks. Usun, et järgnevatel päevadel tuleb neid toetajaid juurdegi,“ sõnas Kersti Kaljulaid pressiteate vahendusel.