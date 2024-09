KOMMENTAAR | Igavene protsess, mida tuleb nautida. Usk Eesti jalgpallikoondisesse on kasvanud, kuid kauaks...

Uus peatreener toob alati meeskonnaspordis teatava positiivse muutuse. Eesti jalgpallikoondise juhendamise võttis juunis Thomas Häberlilt üle Jürgen Henn, kelle käe all on meeskond saanud küll uue ilme, kasvanud on ka rahva usk, kuid suure pildis pole midagi muutnud. Tulemused on endised. Kuid see on läbi aastate olnud Eesti jalgpalli reaalsus ehk suuremate koondiste näpistamiseks peab kõik filigraanselt õnnestuma.