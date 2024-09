Kreeka ralli viimasel katsel auto üle katuse keeranud Ogier: minu viga ja võtan vastutuse

Ogier’ sõnul oli punktikatsel üks lõik, kus sõitjad pidid kurvi lõikama läbi teravate kivide ning rehvide terveks jäämine oli sisuliselt loto. Prantslasel seal õnneks ei läinud. „Sain aru, et meil läks rehv, aga ma ei suutnud sellele piisavalt reageerida ning läksin järgmisesse kurvi liiga suure kiirusega. Alajuhitav masin ei pidurdanud ja lõpuks käisin üle katuse,“ möönis Ogier.

„Õnneks õnnestus mul auto korda teha, kuigi see ei näinud hea välja, sest üks ratas oli sisuliselt küljest ja ma polnud kindel, kas saan selle korda lappida. Kuid sain asjad tööle ja tõin meeskonnale nii palju punkte, kui sel hetkel oli võimalik. Kuid võtan avarii eest vastutuse, sest ma ei reageerinud rehvipurunemisele piisavalt kiirelt, sest reaalsuses oleksin pidanud peatuma ja rehvi vahetama,“ tõdes Ogier, et ta tegi olukorras vale otsuse.

Ogier tegi suviste õnnestumiste valguses oma esialgsed plaanid ümber ning MM-tiitli jahtimise nimel osaleb ta hooaja lõpuks kõigil rallidel. Kuid Kreeka etapi järel on tema seis keeruline, sest kolm osavõistlust enne hooaja lõppu on MM-sarja kokkuvõttes Thierry Neuville’il 192, Ott Tänakul 158 ja Ogier’l 154 punkti.

„Tiitliheitluses polnud seis ennegi hea ning nüüd läksid asjad veelgi enam vales suunas,“ lisas Ogier. „Kuid pole hullu, sest sel nädalavahetusel mängiski õnnefaktor suurt rolli ning vaatama pidi jooksvalt. Kaks viimast rallit ja eriti nende pühapäevad olid meie meeskonnale päris keerulised. Eriti just pühapäevadel andsime palju punkte ära, mistõttu oleme MM-sarjas üsna kehvas seisus. Tegime Kreekas palju asju sisuliselt ideaalselt, kuid see ei loe midagi, sest me ei viinud asja lõpuni ja õnn polnud meiega.“