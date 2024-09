Maailma esireket US Openi finaalis kodupubliku favoriidile sõnaõigust ei pakkunud

Selle aasta alguses ka Austraalia lahtistel triumfeerinud, aga suvel dopinguskandaali sattunud Sinner esimese seti võitis üsna kindlalt. Teises setis said mõlemad tennisistid oma servi suurepäraselt käima, ent otsustavas kümnendas geimis sai Itaalia tennisist oodatud murde kätte.

Kolmandas setis jäi 23-aastane maailma esireket oma pallingugeimi kaotamise järel 3:5 taha, ent seejärel võttis ta neli järgmist geimi ning jäi seeläbi 2 tundi ja 17 minutit väldanud matšis peale 6:3, 6:4, 7:5. Kiire tähelennu teinud Sinner võitis samal hooajal oma kaks esimest suure slämmi tiitlit – viimati suutis sama Guillermo Vila 1977. aastal.

„See võit tähendas mulle väga paljut, sest minu karjääri viimane periood polnud lihtne,“ lausus pisarates Sinner, kes pühendas esikoha oma tädile. „Ma armastan tennist ja harjutan selliste hetkede nimel palju, aga saan aru, et selle kõrval on muu elu. Pühendan selle tiitli oma tädile. Ta tervislik seisund pole hea ja ma ei tea, kaua ta veel elus on. See on tore, et saan temaga veel neid positiivseid hetki jagada.“

Sinner oli ajaloos esimene US Openi võitnud Itaalia tennisist. Samas mõneti varjutab tema võitu tõik, et kevadel andis ta kaks korda keelatud ainet klostebooli sisaldanud dopinguproovi, aga antidoping leidis, et saastumine oli juhuslik ning tenniseäss pääses pikemast võistluskeelust.

26-aastane Fritz vabandas matši järel publiku ees, sest viimati võitis USA meestennisist koduse suure slämmi turniiri 2003. aastal „Ma tean, et me oleme järgmist meistrit kaua oodanud, mistõttu mul on meeletult kahju, et mul seekord võita ei õnnestunud,“ lausus esmakordselt suure slämmi turniiri nelja sekka pääsenud Fritz.