DELFI ROOTSIS | Punase kaardi saanud Kevor Palumets: millisekundiks läks meelest, et mul on kollane all

Rootsi lõi kõik väravad avapoolaja teises pooles 14 minuti jooksul. Teisel poolajal jäi Eesti 62. minutil ka vähemusse, kui teise kollase kaardi sai Kevor Palumets.

„Mäng ja mängupilt ei olnud selline nagu soovitud. Tuleb teha kriitiline analüüs. Eelkõige iseendale ja seejärel vaadata, kuidas oleks tiimile parem,“ sõnas pettunud Palumets kohtumise järel.

„Arvan, et oli minu poolt natuke ülehäälestus teiseks poolajaks. Millisekundiks läks meelest ära, et mul on kollane all,“ põhjendas poolkaitsja tehtud viga, mis ta dušši alla saatis.

Punase kaardi tõttu peab Palumets nüüd Eesti koondise järgmise Rahvuste liiga matši vahele jätma. Kõrvalt tuleb seega vaadata kodust kohtumist Aserbaidžaaniga.

„See oli minu elu esimene punane kaart. Loodetavasti karjääri jooksul selliseid olukordi rohkem ei teki. Täna on tunne, et vedasin tiimi alt. Tulevad aga uued mängud ja pea tuleb kiiresti püsti saada. Täna ja homme on kurb, kuid ülehomme proovin end uuesti käima saada,“ tõdes ta.

Mängulises plaanis tõdes poolkaitsja, et Rootsile anti liiga palju ruumi ja see karistati karmilt ära. „Natuke naiivselt jätsime rootslastele palju jooksuruumi. Kui nad saavad jooksma, siis on väga raske kaitsta. Mingid momendid oleksime pidanud rahulikumalt mängima. Terve tiimina oleks tulnud olla kompaktsemad. Olla madalamas plokis ja suruda neid rohkem välja,“ analüüsis Palumets.