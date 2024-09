Ogier sai kriitilise sõnavõtu eest 30 000 euro suuruse tingimisi trahvi

Etapi viimasel katsel masina üle katuse keeranud Ogier väljendas Kreeka ralli esimese kiiruskatse järel pahameelt stardivahede üle, sest piloodid pidid sõitma nende ees startinud masinate tolmupilves. „See ajab närvi, et sellel spordialal kunagi ei õpita. Me küsisime seda (loe: pikemaid stardivahesid), sest me teadsime, et siin saab olema tolm. Ja siin oligi tolmupilv. Oh, nemad vastasid meile ikkagi eitavalt. Mis sellistel inimestel peas on? Mitte midagi. Täiesti hullumeelne,“ lausus pahane kaheksakordne maailmameister reedeses finišiintervjuus.

40-aastane sõitja käis koos Toyota spordidirektoriga ka kohtunike jutul. Kohtunike sõnul selgitas prantslane, et sõnad lipsasid üle tema huulte pingeolukorras ning tegu oli sõitjatele ohtliku olukorraga. Ogier vabandas lausete eest ning täpsustas, et need polnud mõeldud konkreetselt kellegi suunas. Ühtlasi möönis prantslane, et ta saab aru, et tänapäeva meediaruumis võivad sõitjate sõnavõtud minna lendu.

Kuid sellest hoolimata otsustasid kohtunikud mehele määrata trahvi. „Sõitja Hr. Sebastien Ogier rikkus FIA rahvusvahelise spordikoodeksi punkti 12.1.1.f. Talle määratakse 30 000 eurone trahv, millel on kaheaastane tingimisi periood (kuni 2026. aasta septembrini), mille vältel ei tohi Ogier rohkem eelpool mainitud punkti vastu eksida,“ teatasid kohtunikud.

„Kuigi Ogier’ sõnavõtt keskendus ohutusele, siis see pole leevendav asjaolu. Kuigi kõigil inimestel on sõnavabadus, siis nad peavad lähtuma spordi huvidest. Kõiki otseülekannetes või sotsiaalmeedias avaldatud arvamusi näevad üle maailma miljonid vaatajad. Lisaks on kuulsad sõitjad eeskujuks paljudele fännidele ja noortele sõitjatele,“ selgitasid nad.