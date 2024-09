Eesti võitis ligi 30-aastase vahe järel allveeorienteerumise EM-kulla

Treener Vladimir Kunitsõni sõnul Uibopuu ujus väga kaalutletult. „Ta säilitas külma närvi, oli väga kiire ja täpne ning suutis sellega võita kõiki oma konkurente. Tal on olnud keeruline hooaeg, kuid need tulemused kinnitavad, et see kõik oli seda väärt. Kiitus Cammule! Samuti tänud meie sõpradele Ukrainast – Oleksandr Zolotovile ja Maria Kuzminale –, kelle aus ja avatud koostöö lubas meil välja arvutada Carmelile täpsed parandused,“ selgitas ta.

Noorteklassis said Georg Veevo ja Elisabeth Vahtras kaardiharjutuses pronksi ning Georg Veevo poiharjutuses hõbemedali. „Koondise jaoks oli edukas võistlus,“ võttis treener EM-i kokku. „Oli ka valusaid hetki, kuid Carmeli super tulemused ja noorte stabiilne esitlus näitavad, et meil on potentsiaali ja kindlasti valmistume järgmiseks aastaks. Mul on väga hea meel, et uued noored näitasid head kõrget taset, mis tekitab motivatsiooni ka tulevaseks aataks.“