INTERVJUU | Kaspar Treier: eelnevates klubides sain kell 23 teada, millal on järgmise päeva trenn. Napolis sellist asja pole

Kuidas võrdled Napoli organisatsiooni oma eelnevate klubidega?

Asi on ikka väga professionaalne. Olen ikka kuulnud lugusid, kuidas on asjad Euroliigas, kus tehakse korra päevas trenni ja sa ei pea ühegi probleemi pärast ise muretsema. Napolis on asi sel tasemel, sest nad arenevad ja teevad asju hästi. Tean, et nad on paari aastaga teinud organisatsioonina suure sammu edasi. Sellised lollid näited, mis teevad meie elu lihtsamaks. Näiteks programm ja treeningud on väga täpselt üles ehitatud, sest kõikidele väikestele detailidele on minuti pealt mõeldud. Üldkehalise ettevalmistuse asjad, korvpalli asjad, söögid, joogid – selles plaanis on kõik paigas. Treeningprogramm on ette mõeldud juba kuid.